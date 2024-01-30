Фулхэм и Эвертон не сумели определить сильнейшего (0:0) в матче 22 тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Миколенко подошел к игре не в лучшем настроении, ведь в субботу Эвертон вылетел из Кубка Англии, а он "отличился" автоголом. Выезд в гости к Фулхэму, где недавно проиграл Арсенал, не обещал легкой жизни. Впрочем, Виталию повезло, что острейший игрок "коттерджеров" Виллиан атакует с противоположного фланга.

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Фулхэм взял мяч под контроль и пытался обострять через Виллиана, а Эвертон отвечал контратаками. Хозяева владели инициативой, однако моменты возникали у обеих команд. После удара Тарковски защитники Фулхэма вынесли мяч с линии ворот, а Данжума получил шикарную позицию в результате быстрой атаки.

До конца тайма преимущество Фулхэма все же росло. Очень хорошие удары были у Виллиана, Кастаня, Перейры, Робинсона, чудом не забил Хименес. Во второй половине встречи "коттеджеры" имели несколько классных моментов со стандартов – Кастань и Палинья не попали в цель. Перспективные атаки развивали Мунис и Декордова-Рид.

Эвертон сконцентрировался на обороне и лишь изредка выбегал в атаку с шансами для Калверта-Льюина. Давление на ворота "ирисок" усиливалось. Пикфорду пришлось творить настоящие чудеса, чтобы достать удар Адарабьйоо. А вот концовка встречи осталась за гостями – Бету и Годфри едва не вырвали победу.

Итоговая ничья не может радовать Эвертон. В параллельном матче победил Лутон, а это значит, что "ириски" с 18 очками (штраф -10) опустились в зону вылета.

Миколенко отработал на хорошем уровне без полярных оценок. В нескольких эпизодах украинец немного ошибся с выбором позиции, но в целом самоотверженно доигрывал каждую дуэль. Отбирал, перехватывал, блокировал удары и прострелы – типичный Миколенко. Команда отбивалась, поэтому Виталий набрал аж 6 выносов.

На атаку работал немного, однако еще в начале встречи отдал в штрафную на Калверта-Льюина (удар заблокировали). Оценки статистических порталов: SofaScore – 7.1, WhoScored – 6.9, FotMob – 7.1.