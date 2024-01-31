У вівторок, 30 січня, у 22-му турі чемпіонату Англії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Англія, Прем'єр-ліга, 22-й тур

Лутон – Брайтон – 4:0

Голи: Адебайо, 1, 42, 56, Огбене, 3

Астон Вілла – Ньюкасл – 1:3

Голи: Воткінс, 71 – Шер, 32, 36, Морено, 52 (аг.)

Крістал Пелас – Шеффілд Юнайтед – 3:2

Голи: Езе, 17, 27, Олісе, 67 – Бреретон-Діас, 1, Макейті, 20

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Новачок АПЛ – Лутон – на своєму полі здолав Брайтон. Вже на 1-й хвилині помилка захисту "чайок" призвела до гола: Адебайо головою з гострого кута замкнув навіс на дальню стійку (допоміг відскок від газона). Не встигли підопічні Роберто Де Дзербі оговтатись від шоку як пропустили вдруге (цього разу помилився кіпер).

В середині тайму травми зазнав досвідчений Мілнер і продемонстрував справжній майстер-клас для молоді: ветеран вміло тягнув час на полі з лікарями, потім сходив за межі газону, тоді повернувся у гру і лише після цього з відчуттям виконаного обов'язку пішов на лавку – все це було потрібно, аби Хіншелвуд максимально підготувався до виходу на заміну і отримав відповідні інструкції.

Наприкінці тайму Адебайо оформив дубль: Ігор провалився на правому фланзі, Елайджа увірвався у воротарський і з гострого кута прошив Камінскі. По перерві англійський форвард забив свій третій гол, знявши всі питання щодо переможця – на Де Дзербі було важко дивитись. Лутон мав шанси ще більше принизити суперника, але обмежився чотирма м'ячами.

Нарешті перервав свою чотириматчеву серію з поразок Ньюкасл, який на виїзді несподівано розбив міцну Астон Віллу. Шер в середині першого тайму протягом чотирьох хвилин оформив дубль, а по перерві "сорокам" підсобив Морено, який зрізав сферу у свої ворота.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Воткінс розмочив рахунок, забивши свій 50-й гол в АПЛ (на мить випередив двох захисників і замкнув простріл з правого флангу). За три хвилини Оллі оформив дубль і запахло камбеком, але арбітр сигналізував про офсайд. Скоротити бодай до мінімуму Вілла так і не змогла.

Справжнє гольове шоу влаштували Крістал Пелас і Шеффілд Юнайтед. Команди вже до середини першого тайму забили на двох чотири голи – Бреретон на 1-й хвилині вивів аутсайдера АПЛ вперед, а Езе оформив дубль. По перерві Олісе вперше у цьому матчі вивів "орлів" вперед і, як виявилось згодом, став автором переможного гола. Шеффілд з 10-ма пунктами і надалі залишається останнім.

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