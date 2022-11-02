23-летний украинец по полной готовится к поединку последнего тура Лиги чемпионов против Селтика, ведь традиционно попал в заявку. Полевые игроки отрабатывали удары, когда Андрей стоял на воротах.

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Дэвид Алаба запустил свою пушку в нижний угол, Антонио Рюдигер четко поразил девятку и имитировал повреждение, а Винисиус Жуниор продемонстрировал чудеса шведой. Эффектные видео опубликовала пресс-служба "бланкос" .

Андрей Лунин в этом сезоне провел рекордные 6 поединков за Реал в Лиге чемпионов и Примере. Два из них удалось отстоять на ноль.

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