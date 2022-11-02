– Лично для вас какой самый памятный момент на этом пути?

– Каждый матч дает что-то особенное. Даже если ты играешь в футбол 20 лет, ни один матч не похож на другой. Но для меня это был первый матч против Лейпцига. Это было наше начало, была одержана яркая победа на выезде.

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– А самый нервный какой был момент?

– Нервничал только после второго матча против Реала. Из-за своей ошибки , но это тоже часть пути. Такое бывает.

– Какой самый счастливый момент?

– Пусть он будет 2-го числа (матч против РБ Лейпциг – прим .)!

– Знаю от ваших партнеров, что вы очень самокритичны. Это правда?

– Да. Очень редко бываю доволен своей игрой на сто процентов. Это все максимализм. Всегда хочу быть лучше, чем был. Если выхожу играть, все свои действия должен выполнить на сто процентов. Я понимаю, что это тяжело, но если не стремиться к этому, ты не будешь расти как игрок. Не вижу другого пути становиться лучше каждый день.

– А за какой момент корили себя больше всего в этой Лиге чемпионов? Тот во втором матче с Реалом?

– Я не могу сказать, что очень сильно себя корил. Просто там была моя ошибка. Но со временем становишься взрослее, у тебя появляется багаж опыта и сейчас я уже гораздо легче воспринимаю все эти ошибки, чем, например, это было год или два назад. На самом деле, все эти ошибки делают меня сильнее. Положительные моменты это круто, но они не учат тебя так, как что-нибудь плохое. Ведь когда случается плохое, то ты это запоминаешь на всю жизнь. И даже после этой ошибки в матче с Реалом, считаю, что стал лучше и вырос. Этому больше способствуют такие моменты, чем положительные матчи.

– Какой сейв все же запомнился?

– Я такое не запоминаю. Я больше запоминаю что-нибудь плохое, но только для того, чтобы проанализировать. Понимаю, что могло быть не 27 сейвов, сколько я там пропустил (считает), а 33.

– А как именно анализируете свои ошибки?

– С тренером вратарей это делаем. Он сбрасывает мне нарезки моментов с матчей, отдельно мои действия. В зависимости от матча, где-то примерно 10 минут. Я смотрю сначала сам, а потом уже вместе разбираем, – цитирует Трубина Terrikon .

Сегодня, 2 ноября, в 19:45 "горняки" завершают групповой этап матчем против РБ Лейпциг, где следует исключительно побеждать ради выхода в плей-офф ЛЧ.