23-річний українець на повну готується до поєдинку останнього туру Ліги чемпіонів проти Селтіка, адже традиційно потрапив у заявку. Польові гравці ж відпрацьовували удари, коли Андрій стояв на воротах.

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Девід Алаба запустив свою гармату у нижній кут, Антоніо Рюдігер чітко вразив дев'ятку й імітував пошкодження, а Вінісіус Жуніор продемонстрував дива шведою. Ефектні відео опублікувала пресслужба "бланкос".

Андрій Лунін цього сезону провів рекордні 6 поєдинків поспіль за Реал у Лізі чемпіонів та Прімері. Два з них вдалось відстояти на нуль.

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