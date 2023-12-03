Мадридский Реал уверенно обыграл Гранаду в матче 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Гранада на Футбол 24.

Реал умеренно начал поединок, контролируя мяч на половине поля гостей. Подопечные Анчелотти не спеша искали свои моменты. "Сливочные" вышли вперед в середине первой половины игры – на 25 минуте голом отметился Браим Диас, элегантно переиграв вратаря после выхода один на один.

Реал вернулся на вершину Ла Лиги, спокойно переиграв Гранаду – Лунин вышел в основу, но остался без работы

Во втором тайме рисунок игры не менялся. Реал держал мяч под контролем, пытаясь создавать голевые моменты. Удвоил преимущество "сливочных" Родриго – бразилец удачно сыграл на добивании на 57 минуте игры. У украинского голкипера Андрея Лунина работы не было совсем.