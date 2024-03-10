Реал Мадрид в рамках 28-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает Сельту. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 28-го тура Ла Лиги 2023/24 между мадридским Реалом и Сельтой начнется в 19:30 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO. Андрей Лунин сыграет в основном составе – это уже 10-е подряд появление украинца в старте.

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Мадридцы в случае триумфа оторвутся от Жироны на 7 очков. Галисийцы же держатся в 2 зачетных баллах от зоны вылета. Стартовый состав Сельты объявят за час до начала встречи.

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