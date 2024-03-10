Реал Мадрид у рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії 2023/24 приймає Сельту. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 28-го туру Ла Ліги 2023/24 між мадридським Реалом і Сельтою розпочнеться о 19:30 за київським часом. Телетрансляція доступна за посиланням на MEGOGO. Андрій Лунін зіграє в основному складі – це вже 10-та поспіль поява українця у старті.

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Мадридці у випадку тріумфу відірвуться від Жирони на 7 очок. Галісійці ж тримаються у 2 залікових балах від зони вильоту.

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