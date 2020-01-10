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Лунин покинет Вальядолид – клуб нашел замену голкиперу сборной Украины, на которого претендуют в Испании

10 января 15:40 1634 Читати українською
Лунин покинет Вальядолид – клуб нашел замену голкиперу сборной Украины, на которого претендуют в Испании
Андрей Лунин / УАФ

Голкипер Вальядолида Андрей Лунин близок к смене клуба. Украинец, скорее всего, продолжит карьеру в Сегунде, представители которой заинтересованы в аренде вратаря.

Вальядолид смирился с потерей Андрея Лунина, который хотел сменить клуб из-за отсутствия игровой практики. "Пусела" вернут из Понферрадины голкипера Хосе Антонио Каро, которого ранее отдали на правах аренды. Вальядодид уже сообщил об этом представителя Сегунды, информирует Marca.

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Клуб до сих пор не огласил список игроков на кубковый матч против Марбельи, который пройдет 11 января в 22:00. Как отмечают испанские СМИ, задержка связана именно с решением ситуации с Луниным. Все указывает на то, что вратарь сборной Украины продолжит карьеру в Сегунде. Сейчас на него претендують два клуба второго испанского дивизиона – Альмерия (2 место) и Овьедо (17 позиция).

Ранее Реал, который владеет правами на Лунина, выразил желание вернуть украинца и отдать его в аренду другому клубу для получения игровой практики. Мадридцы по этому поводу даже обратились к руководству Ла Лиги, чтобы получить разрешение на вторую аренду для голкипера в течение сезона 2019/20.

Напомним, Лунин провел за Вальядолид только один поединок в Кубке Испании. В Примере 20-летний голкипер сборной Украины ни разу не выходил на поле.

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