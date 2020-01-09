Лунин нашел себе новый клуб, но его трансфер цинично блокируют: "Это лучший запасной вратарь мира"

Голкипер сборной Украины не может покинуть Вальядолид, хочет уже договорился об аренде в другой испанский клуб. Неожиданный поворот мыльной оперы.

Андрей Лунин договорился с Овьедо об аренде до конца текущего сезона, но пока не может разорвать контракт с Вальядолидом, уверяет издание AS. Один из аутсайдеров Сегунды вроде бы готов предоставить украинцу необходимую игровую практику перед Евро-2020.

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Спортивный директор 17-й команды второго испанского дивизиона Франсеск Арнау активно работает над трансферами Луисми и Лунина, которые переживают большой застой на Хосе Сорилья. Если переход 27-летнего хавбека остается делом времени, то переговоры по экс-киперу Зари сильно усложняет принципиальная позиция руководства Вальядолида. Роналдо и Ко не хотят выходить на трансферный рынок в поисках дублера для Масипа. Однако Арнау сохраняет оптимизм и не опускает руки.

"Овьедо имеет устную договоренность с Луниным, но Вальядолид твердо стоит на своем. Они не хотят его отпускать", – рассказывает журналист AS Начо Аспаррена Менендес.

Вальядолид ответил на слухи о возможном уходе 20-летнего стража ворот неоднозначным заявлением спортивного директора клуба Мигеля Анхеля Гомеса. Не обошлось без нотки цинизма:

Мы рассчитываем на Лунина. Он очень квалифицированный голкипер, но ему нужно подождать, потому что у нас есть Масип, который демонстрирует хорошую стабильность. Если в команду приходит новый игрок, это не значит, что ему отведена роль основного. Он должен уважать своих партнеров. Лунин – лучший запасной вратарь мира.

А вот Реал, который владеет правами на украинца, пока борется за его "освобождение" в кабинетах Ла Лиги. Мадридцы считают, что Лунин имеет право на вторую аренду в течение сезона, тогда как руководители испанской элиты – сомневаются в правомерности нового трансфера. Ситуация может решиться в ближайшие дни.

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