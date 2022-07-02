Украинец выиграл голосование за лучший сейв Ла Лиги в сезоне 2021/22.

Лунин через неделю начнет подготовку к сезону

Эпизод случился в матче 37 тура против Кадиса. Усама Идрисси вывалился на свидание с Луниным и идеально покатил в нижний угол ворот. Впрочем, Андрей успел сложиться и буквально кончиками пальцев перевести мяч на угловой. Конкурент украинца, Тибо Куртуа, также попал в рейтинг, но лишь на 9 строчку.

Добавим, что Лунин в прошлом сезоне провел за Реал всего 4 поединка, в которых пропустил 4 мяча (по одному за игру).

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