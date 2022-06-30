Лунин через неделю начнет подготовку к сезону
Украинский голкипер и его партнеры узнали о начале тренировок после отпуска.
Реал выходит из отпуска уже через неделю. Тренировки берут старт 8 июля. Именно тогда и приступит к работе Андрей Лунин, сообщает Bernabéu Digital.
Лунин и Реал окончательно определились с будущим украинца
Украинец с десятью партнерами рано начнет подготовку к следующему сезону. Бразильцы присоединятся немного позже. А тем, кто был больше всего занят матчами сборных, Карло Анчелотти дает дополнительную неделю отдыха.
8 июля: Лунин, Куртуа, Васкес, Одриосола, Начо, Вальехо, Менди, Себальос, Кроос, Диас, Майораль.
10 июля: Родриго, Винисиус, Милитао, Каземиро.
14 июля: Модрич, Вальверде, Азар, Карвахаль, Асенсио, Алаба, Рюдигер, Чуамени, Камавинга, Бензема.