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Лунин возвращается в Реал – украинец попрощался с игроками Леганеса

11:16 677 Читати українською
Лунин возвращается в Реал – украинец попрощался с игроками Леганеса

Голкипер Леганеса Андрей Лунин рассказал партнерам о своих планах на лето.

Украинец не будет выступать за Леганес в следующем сезоне, информирует AS.

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Лунин рассказал своим нынешним партнерам, что покинет команду. "Я возвращаюсь в Реал", – заявил молодой вратарь в раздевалке Леганеса за несколько туров до окончания Ла Лиги.

"Пепинерос" хотели бы продолжить арендное соглашение украинца, но Реал наотрез отказался от такого развития событий. Мадридцам не понравилось, что их игрок не получил достаточного количества игровой практики, поэтому они хотят вернуть его в свой состав.

В сезоне 2018/19 Лунин провел 5 матчей за Леганес в Ла Лиге.

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Украинцы за рубежом Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
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