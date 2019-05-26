Лунин возвращается в Реал – украинец попрощался с игроками Леганеса

Голкипер Леганеса Андрей Лунин рассказал партнерам о своих планах на лето.

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Лунин рассказал своим нынешним партнерам, что покинет команду. "Я возвращаюсь в Реал", – заявил молодой вратарь в раздевалке Леганеса за несколько туров до окончания Ла Лиги.

"Пепинерос" хотели бы продолжить арендное соглашение украинца, но Реал наотрез отказался от такого развития событий. Мадридцам не понравилось, что их игрок не получил достаточного количества игровой практики, поэтому они хотят вернуть его в свой состав.

В сезоне 2018/19 Лунин провел 5 матчей за Леганес в Ла Лиге.

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