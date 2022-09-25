"Хорошо, что такой результат. Это было нам нужно, чтобы остаться в игре. Мы знали, что дома соперник более агрессивен, чем на выезде. Были некоторые ошибки, это всегда случается. Важно для уверенности и спокойствия, что сыграли на ноль. Впереди нашли свои моменты, забили, считаю, это дает определенный позитив.

"Хотим реабилитироваться за поражение от Шотландии": Игнатенко дал серьезное обещание перед решающим матчем ЛН

Как чувствовал себя в моменты, когда Армения атаковала? Для этого мы и работаем, чтобы в нужное время помогать. Повторюсь, сыграть на ноль было важно как для команды, так и для меня. Тренировочный процесс в клубе у меня на самом высоком уровне, это не секрет. Приезжая в сборную – такая же ситуация. Здесь тренер Вячеслав Кернозенко, я кайфую от работы с ним. Настроение было отличное. Рад, что определенным образом помог команде.

По ходу матча не так задумываешься, выигран ли уже матч или нет. Ты играешь, делаешь свое дело, у тебя все "на автомате", как говорится. Думаю, что после 60-й минуты армяне немного подсели, мы этим воспользовались. Было важно сохранить темп и ритм, быть свежее, чем они.

После матча с Арменией нужно восстановиться на все 100%, чтобы быть готовым. Все понимают, что это будет за встреча с Шотландией. Трудный соперник, настраиваемся на победу. Этот выигрыш не расслабляет команду", – сказал Лунин в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, накануне Украина на выезде разбила Армению 5:0. Уже во вторник, 27 сентября, подопечные Александра Петракова сойдутся в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

Армения – Украина: Тымчик, Зубков, Довбик, Лунин, Игнатенко, Ярмола – исторического шоу для Лиги наций еще недостаточно