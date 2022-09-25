"Добре, що такий результат. Це було нам потрібно, щоб залишитись у грі. Ми знали, що вдома суперник агресивніший, ніж на виїзді. Були деякі помилки, це завжди трапляється. Важливо для впевненості та спокою, що зіграли на нуль. Попереду знайшли свої моменти, забили. Вважаю, це дає певний позитив.

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Як почувався у моменти, коли Вірменія атакувала? Для цього ми й працюємо, аби в потрібний час допомагати. Повторюся, зіграти на нуль було важливо як для команди, так й для мене. Тренувальний процес у клубі у мене на найвищому рівні, це не секрет. Приїжджаючи до збірної – така ж ситуація. Тут тренер В'ячеслав Кернозенко, я кайфую від роботи з ним. Настрій був чудовий. Радий, що певним чином допоміг команді.

По ходу матчу не так замислюєшся, чи виграний вже матч, чи ні. Ти граєш, робиш свою справу, у тебе все "на автоматі", як то кажуть. Думаю, що після 60-ї хвилини вірмени трохи підсіли, ми цим скористалися. Було важливо зберегти темп та ритм, бути свіжішими, ніж вони.

Після матчу з Вірменією треба відновитися на всі 100%, аби бути готовими. Всі розуміють, що це буде за зустріч з Шотландією. Важкий суперник, налаштовуємося на перемогу. Цей виграш не розслабляє команду", – сказав Лунін у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, напередодні Україна на виїзді розтрощила Вірменію 5:0. Вже у вівторок, 27 вересня, підопічні Олександра Петракова зійдуться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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