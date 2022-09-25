"Очень рад, что вышел на поле в стартовом составе. Для меня очень важно доверие партнеров по команде и тренера. Считаю, что все вышедшие в стартовом составе против Армении ребята дали отдохнуть тем, кто играл с Шотландией.

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Очень хороший матч, играли для своей страны, чтобы реабилитироваться за поражение в прошлой игре. Да, у Армении были моменты, первый тайм был 50 на 50, в перерыве нам указали на наши ошибки, после чего мы вышли на второй тайм и все исправили.

Мой гол? Попал в угол, между игроков, очень рад, что так получилось. Это мой первый мяч. Очень горд играть за свою национальную сборную, за свою страну – сейчас у нас очень тяжелая ситуация. Я забиваю редко, но такие моменты не забываются. Очень много сообщений от семьи, от друзей, от людей, которых я даже не знаю. Я читаю, очень приятно.

Я очень мотивирован, хочу остаться, закрепиться в составе сборной, поэтому буду делать все для этого. У нас очень хороший коллектив, все хорошо относятся друг к другу, старшие партнеры помогают молодым игрокам, подсказывают. Великолепная атмосфера в команде.

Очень серьезно будем настраиваться на игру с Шотландией, очень принципиальная игра, хотим реабилитироваться за досадное поражение, будем делать все от нас зависящее. И думаю, что у нас все получится. Мы будем играть для наших болельщиков, будет хорошая поддержка на стадионе, которая будет гнать нас вперед", – сказал Игнатенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, накануне Украина на выезде разгромила Армению 5:0 и во вторник, 27 сентября, сойдется в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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