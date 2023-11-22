Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин выйдет на поле в матче Лиги чемпионов, где подопечные Карло Анчелотти сыграют против Наполи.

Ранее испанские СМИ писали, что Кепа Аррисабалага не поможет Реалу в матче 14-го тура Ла Лиги, где "сливочные" сыграют с Кадисом.

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Однако журналист COPE Мигель Анхель Диас сообщает, что испанец не успеет восстановиться и к матчу 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Наполи – шанс сыграть против чемпиона Италии получит Андрей Лунин.

По данным источника, Кепа вернется на поле к матчу с Бетисом, который состоится 9 декабря.

Напомним, после 13-ти туров "сливочные" идут в турнирной таблице Ла Лиги на второй строчке, уступая два очка Жирони. В Лиге чемпионов "сливочные" уходят без потерь - 12 турнирных пунктов из 12 возможных обеспечили подопечным Карло Анчелотти досрочный выход в плей-офф.

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