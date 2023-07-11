Лунин и 100-миллионный новичок стали одними из героев первого дня межсезонья Реала
11 июля 00:40 - Читати українською
Реал возобновляет работу после среднего прошлого сезона.
Пресс-служба мадридцев опубликовала видео, как игроки собирались на первый рабочий день межсезонья.
Много внимания было приковано к 100-миллионному новичку Джуду Беллингему. Свою минутку славы во время медосмотра получил и Андрей Лунин.
Затем украинец отдал передачу на шедевральный финт другому новичку – Арде Гюлеру. Экс-звезда Фенербахче одним движением пятки убрал опекуна и отдал пас.
Вскоре Реал отправится в США, где первым спарринг-партнером станет Милан (23 июля).
Лунин может повторить судьбу Азара – в Испании намекают на радикальное решение Реала и отсутствие альтернативы
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter