Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин рассказал, в чем похожи его нынешние тренеры – Зинедин Зидан (в клубе) и Андрей Шевченко (в сборной).

"Они похожи в том, что это молодые современные тренеры. Подход к тренировкам и играм у них в чем-то похож.

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Но разница в том, что в Мадриде у нас не так много теоретических занятий. Но они есть. Наверное, это связано с тем, что в Реале больше времени на подготовку к играм. Очень трудно сравнивать. Два разных тренера. Один в сборной, другой в клубе. Разная специфика работы у них.

К слову, Шевченко во время тренировок участвует во многих игровых, беговых моментах. Зидан также, бывает, в квадрат играет. В футбол может сыграть на тренировке, если нужно. Выходит и играет", – сказал Лунин в интервью Meta Ratings.

Напомним, Лунин перешел в Реал в июле 2018 года. В текущем сезоне Андрей сыграл за "сливочных" лишь в одном матче в Кубке Испании, в котором пропустил два гола.

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