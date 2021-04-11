Голкіпер Реала і збірної України Андрій Лунін розповів, у чому схожі його нинішні тренери – Зінедін Зідан (у клубі) і Андрій Шевченко (у збірній).

"Вони схожі в тому, що це молоді сучасні тренери. Підхід до тренувань та ігор у них в чомусь схожий.

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Але різниця в тому, що в Мадриді у нас не так багато теоретичних занять. Але вони є. Напевно, це пов'язано з тим, що в Реалі більше часу на підготовку до ігор. Дуже важко порівнювати. Два різних тренери. Один у збірній, інший у клубі. Різна специфіка роботи у них.

До слова, Шевченко під час тренувань бере участь у багатьох ігрових, бігових моментах. Зідан також, буває, в квадрат грає. У футбол може зіграти на тренуванні, якщо потрібно. Виходить і грає", – сказав Лунін в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Лунін перейшов у Реал у липні 2018 року. У поточному сезоні Андрій зіграв за "вершкових" лише в одному матчі у Кубку Іспанії, в якому пропустив два голи.

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