Украинский голкипер Андрей Лунин может сменить клубную прописку уже этой зимой. Карло Анчелотти не видит украинца основным голкипером "сливочных".

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти упорно не доверяет украинскому голкиперу "сливочных" Андрею Лунину – итальянец видит Кепу основным вратарем королевского клуба до восстановления Тибо Куртуа.

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Как сообщает издание Е-noticies.cat, украинец может покинуть Реал уже зимой – на голкипера претендуют несколько клубов Ла Лиги.

По данным источника, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Лунина является Вильярреал, где Андрея видят в роли основного голкипера. Среди других претендентов также называют Бетис и Севилью, которые следят внимательно за ситуацией вокруг украинца.

У Андрея Лунина есть вариант продолжения карьеры за пределами Испании – шотландский Селтик тоже не прочь усилить вратарское звено, подписав Лунина. А буквально сегодня, 9 декабря, появилась информация, что в услугах украинского кипера заинтересован Галатасарай. Турецкий гранд настроен подписать Лунина летом 2024 года, а украинец якобы не против такого варианта. Об этом пишет турецкий Sporx.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари летом 2018-го. В общей сложности украинец сыграл за мадридский клуб 24 поединка (из них 7 – в сезоне 2023/24). Transfermarkt отмечает, что контракт вратаря рассчитан до лета 2024 года.

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