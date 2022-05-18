Голкипер Реала Андрей Лунин продолжает получать признание за свое выступление в матче 37-го тура Ла Лиги против Кадиса.

Сейв украинца в матче с Кадисом стал лучшим в поединке 37 тура чемпионата Испании по версии Ла Лиги.

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Лунин спас мадридцев от пропущенного гола – Идрисси убежал от защиты и пробил в дальний угол, однако голкипер вытянулся в струнку, отразив мяч кончиками пальцев.

Добавим, что для Лунина это был всего лишь четвертый матч в сезоне и второй в чемпионате. Андрей никак не может уберечь ворота "сухими", пропуская строго по одному голу в каждой встрече.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только