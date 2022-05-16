Украинец стал самым молодым вратарем Реала, которому удалось отбить пенальти в Ла Лиге, сообщает Opta. Правда, соответствующая статистика ведется только начиная из сезона 2008/09.

Феерия Лунина і суперслалом Родриго в видеообзоре матча Кадис – Реал – 1:1

Вчера Лунин справился с ударом Альваро Негредо в матче против Кадиса (1:1). На тот момент Андрею было 23 года и 93 дня. К Реалу он присоединился еще летом 2018-го, однако дебютировать на уровне чемпионата за "сливочных" удалось только в нынешней кампании.

Добавим, что для Лунина это был четвёртый матч в сезоне и второй в Ла Лиге. Украинец никак не может уберечь ворота "сухими", пропуская строго по одному голу в каждой встрече.

Лунин стал героем Реала в матче Примеры: отбитый пенальти, звание лучшего и не только