Реал на выезде встречается с Ельче в 10-м туре чемпионата Испании. Андрей Лунин попал в стартовый состав. Ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Ельче – Реал Мадрид стартует в 22:00 по киевскому времени. На момент начала игры "сливочные" занимают первое место в Примере, набрав 25 очков. Барселона отстает от лидера на 3 балла. Ельче занимает последнее 20 место, имея в своём активе 3 очка.

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Андрей Лунин в шестой раз подряд выйдет в старте, поскольку Тибо Куртуа еще не восстановился на 100%. В общей сложности 23-летний украинец сыграл за Реал 10 официальных матчей, в которых пропустив 10 голов. Лишь однажды Лунин уберег свои ворота "сухими".

Этот матч может стать для Андрея последним на долгое время, ведь Тибо Куртуа уже тренируется. Карло Анчелотти сказал, что бельгийский вратарь появится в стартовом составе Реала на следующую игру с Севилией.

Прямая трансляция матча Эльче – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. За основными событиями игры можно следить в онлайне "Футбол 24".

Стартовый состав Реала: Лунин – Кархаваль, Милитао, Рюдигер, Алаба – Кроос, Вальверде, Модрич – Родриго, Бензема, Винисиус.