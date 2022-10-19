Реал на виїзді зустрічається з Ельче у 10-му турі чемпіонату Іспанії. Андрій Лунін потрапив у стартовий склад. Посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ельче – Реал Мадрид стартує о 22:00 за київським часом. На момент початку гри "вершкові" посідають перше місце у Прімері, набравши 25 очок. Барселона відстає від лідера на 3 бали. Ельче посідає останнє 20 місце, маючи 3 бали.

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Андрій Лунін вшосте поспіль вийде у старті, адже Тібо Куртуа ще не відновився на 100%. Загалом 23-річний українець зіграв за Реал 10 офіційних матчів, у яких пропустив 10 голів. Лише одного разу Лунін вберіг свої ворота "сухими".

Цей матч може стати для Андрія останнім на довгий час, адже Тібо Куртуа вже тренується. Карло Анчелотті сказав, що бельгійський воротар з'явиться у стартовому складі Реала на наступну гру з Севільєю.

Пряма трансляція матчу Ельче – Реал Мадрид доступна на MEGOGO. За основними подіями гри можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартовий склад Реала: Лунін – Кархаваль, Мілітао, Рюдігер, Алаба – Кроос, Вальверде, Модріч – Родріго, Бензема, Вінісіус.