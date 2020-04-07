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Лунин принял участие в челлендже Роналду – украинец сильно отстал от Криштиану

08:53 32 Читати українською
Лунин принял участие в челлендже Роналду – украинец сильно отстал от Криштиану
Андрей Лунин / фото ФК Овьедо

Голкипер Овьедо Андрей Лунин попытался побить рекорд Криштиану Роналду в новом челлендже.

Лунин присоединился к полезному челленджу от Роналду, суть которого заключается в том, чтобы сделать наибольшее количество скручиваний за 45 секунд.

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"80 скручиваний за 45 секунд – не плохо для воскресенья. Не намного меньше, чем Роналду", – подписал Лунин видео с выполнением упражнений в своем Instagram. Добавим, что Криштиану сумел сделать аж 142 скручивания за это же время.

Украинец также передал эстафету Тибо Куртуа, Мартину Эдегору, Денису Бойко, Луисми, а также известному шоумену Андрею Беднякову.

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Nike Living Room Cup - Первая неделя. 80 скручиваний за 45 секунд - не плохо для воскресенья ! Не много меньше чем РоналдуСпасибо за вызов @cristiano Передаю эстафету @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#[email protected] @cristiano Nike Living Room Cup - primera semana. 80 repeticiones por 45 segundos - no está mal para domingo! Un poco menos que CristianoGracias por reto @cristiano Paso el reto a @thibautcourtois @odegaard.98 @biedniakov @king_kong_71 @luismi17sb #playinside#[email protected] @cristiano

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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