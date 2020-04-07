Лунин принял участие в челлендже Роналду – украинец сильно отстал от Криштиану

Голкипер Овьедо Андрей Лунин попытался побить рекорд Криштиану Роналду в новом челлендже.

Лунин присоединился к полезному челленджу от Роналду, суть которого заключается в том, чтобы сделать наибольшее количество скручиваний за 45 секунд.

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"80 скручиваний за 45 секунд – не плохо для воскресенья. Не намного меньше, чем Роналду", – подписал Лунин видео с выполнением упражнений в своем Instagram. Добавим, что Криштиану сумел сделать аж 142 скручивания за это же время.

Украинец также передал эстафету Тибо Куртуа, Мартину Эдегору, Денису Бойко, Луисми, а также известному шоумену Андрею Беднякову.

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