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КОРОНАВІРУС ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Хочу виграти все з Україною": інтерв'ю Луніна про Реал, розмову з Зіданом, подарунок Переса та критику

20:50 1514 Читать на русском
"Хочу виграти все з Україною": інтерв'ю Луніна про Реал, розмову з Зіданом, подарунок Переса та критику
Андрій Лунін / Getty images

Голкіпер Реала Андрій Лунін дав ексклюзивне інтерв'ю Real Madridista. "Футбол 24" вибрав для вас головне, про що говорив українець.

Ситуація з коронавірусом може призвести до того, що ми більше не побачимо вас у формі Ов'єдо. Як оціните свій досвід у цьому клубі? Я не можу дати оцінку, тому що пройшло небагато часу і мало що можна сказати, але, звичайно, я б хотів закінчити цей сезон, як хотілося б усім. Я можу стверджувати, що Ов'єдо додав мені впевненості, надав мені ігрову практику, я дуже вдячний за цей жест. Я зіграв дев'ять або десять ігор, і це краще, ніж зовсім нічого. Повторюю, ми хотіли б закінчити сезон, продовжувати грати. Але зараз головне – здоров'я людей.

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Ви почали сезон в оренді у Вальядоліді, але це не спрацювало. Як ви думаєте, чому вони не довірилися вашому таланту? Оскільки вони не довіряли мені, це питання не до мене, а до тренерів Вальядоліда.

Як ви можете описати себе як футболіста? Знаєте, я не хочу і не люблю описувати себе. Так, я аналізую деякі речі, я намагаюся рости як футболіст, але мені не подобається говорити про це на загал. Нехай це краще роблять тренери. Це питання для них. Я знаю свої сильні сторони, і спробую розвинути їх.

Вам подобається технологія VAR? У нього є хороші речі, погані речі. Але так, мені це подобається. З VAR у нас більше справедливості у футболі. І я думаю, що цю технологію збираються поліпшити, але я вважаю, що це – добре.

Реал Мадрид високо оцінив ваш талант і зробить ставку на вас у майбутньому. Чи можете ви розповісти нам, як відбувся ваш перехід? Я не можу розповісти вам все крок за кроком, тому що я не знаю (сміється). Можу розповісти лише те, що мені відомо. Директор мого клубу в Україні сказав мені, що Реал цікавився мною і хотів підписати мене. Коли я почув це... У мене були різні відчуття. Я був щасливий і трохи хвилювався, тому що це високий рівень, розумієте? Але це мрія, дитяча мрія, тому я був щасливий, дуже щасливий. Мене не цікавили інші варіанти. Потім я прибув до Мадрида, поговорив з тренерами, директорами, з президентом, пройшов медичне обстеження, і ми підписали контракт.

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Пам'ятаєте ті перші дні у Вальдебебасі і на Бернабеу? Тренувальна база, стадіон... Вони вражають, вони прекрасні та сучасні. Перші дні, коли я жив у Вальдебебасі, кімнати були дуже зручні і затишні, є все для роботи та розвитку. Тут є все для всього. Я також пам'ятаю свою першу гру на Сантьяго Бернабеу, думаю, я зіграв 20 хвилин. Вражаюча атмосфера, вболівальники нас сильно підтримують. Це відчуття гри з найкращими гравцями світу вражає.

Що сказав Зінедін Зідан під час першої зустрічі? Стандартна розмова для людей, які щойно познайомилися. Нічого особливого, він сказав, що у мене будуть мої шанси, мої хвилини. Що мені доведеться працювати, і щоб я працював добре. Знаєте, прості речі, нічого особливого. Нормальна розмова.

Знайомство з Флорентіно Пересом? Він прийняв мене дуже добре, просто чудово. Звичайно, я трохи нервував (сміється). Але все пройшло дуже добре. Він подарував всій нашій родині сувеніри, футболки. Ми трохи поговорили, і я можу вам сказати, що після розмови з президентом я відчув себе набагато краще, впевненіше. Але насправді все пройшло дуже добре і дуже легко.

У вас були пропозиції від інших чудових клубів, але вибір зупинився на Реалі. Так, були. Але це не має значення. Коли Мадрид хоче підписати тебе... Як я вже говорив, цей клуб – моя дитяча мрія. Тому я не замислювався про це і зовсім не сумнівався. Реал – це чудова команда, вони дуже сильні, дуже конкурентоспроможні. Вони найкращі і нічого більше. Навіть коли вони програють.

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Як ви оціните виступи Тібо Куртуа і чому б хотіли навчитися у нього? Звичайно, Тібо грає на належному рівні. Це зрозуміло. Без необхідних якостей він би не грав за Реал. Мені подобається багато речей у його грі. Ось наприклад, його зріст майже два метри. Це дещо схоже на мене, але трохи більше. І мені подобається, як він це використовує. Щоб не пояснити дуже довго, мені подобається, як він використовує свій зріст у воротах.

Чого мрієте досягти у своїй кар'єрі? Я б хотів виграти все з Реалом, виграти все з Україною. Але це мрії, це хороші мрії, потрібно багато працювати для цього. Опускати руки заборонено у важких ситуаціях. Завжди мусиш продовжувати йти, продовжувати працювати, вірити і не зупинятися. Це дуже важливі речі. Виграти все з Мадридом і Україною – це складні завдання, але, повторюю, не можна зупинитися або опускати руки. Треба завжди працювати і вірити. Подивимося, що вийде.

Реал – це та команда, де найважче бути воротарем. Критика існувала, існує зараз і завжди буде. Критика – це нормально. Але я вам кажу, що не всі ігри однакові. В одній грі ви можете доторкнутися до м’яча один раз, в наступній, можливо, вам доведеться зробити десять сейвів. Вони не всі однакові. Єдине, ви повинні бути готовим до будь-якої гри. В день матчу мусиш бути готовим, до наступного поєдинку треба бути готовим. До будь-якої зустрічі. Грати обома ногами, допомагати обороні за межами штрафного, робити сейви. Ви повинні бути готовими до всього.

Побачимось в наступному сезоні в Реалі чи краще знову оренда в іншому клубі? Зараз я не знаю, я дійсно не знаю. Подивимося. Звичайно, я хотів би повернутися в Мадрид і поборотися за номер один в Реалі. Але ми побачимо трохи пізніше, чого хоче тренер і що станеться з цією ситуацією на карантині. Я сподіваюся, що все буде добре. Звичайно, я бачу себе воротарем мадридського Реала. Якби цього не було, то немає сенсу приїжджати в Мадрид. Не було б сенсу приходити в цей клуб. Я бачу це і докладаю всіх зусиль, щоб досягти цієї мети. Коли це станеться – я не знаю. І коли цей момент настане, я переконаний, що це буде один з найкращих моментів у моєму житті, навіть найкращий

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