Лунин поразил невероятными сейвами во время тренировки сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поразил своими удивительными сейвами во время тренировки.

Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал фрагменты тренировки сборной Украины в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2020 против Сербии, который состоится 7 июня на Арене Львов.

Лунин: Я хотел бы остаться со сборной Украины U-20, но на меня рассчитывают в главной команде

На видео вратарь Реала продемонстрировал свои умения парировать удары и поразил удивительными сейвами.

В пятницу футболист может сыграть против своего нового одноклубника Луки Йовича, который перешел в "королевский клуб" из Айнтрахта.

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