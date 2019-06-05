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Лунин поразил невероятными сейвами во время тренировки сборной Украины

16:53 101 Читати українською
Лунин поразил невероятными сейвами во время тренировки сборной Украины
Андрей Лунин / ФИФА

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поразил своими удивительными сейвами во время тренировки.

Андрей Лунин в своем Instagram опубликовал фрагменты тренировки сборной Украины в рамках подготовки к матчу отбора Евро-2020 против Сербии, который состоится 7 июня на Арене Львов.

Лунин: Я хотел бы остаться со сборной Украины U-20, но на меня рассчитывают в главной команде

На видео вратарь Реала продемонстрировал свои умения парировать удары и поразил удивительными сейвами.

В пятницу футболист может сыграть против своего нового одноклубника Луки Йовича, который перешел в "королевский клуб" из Айнтрахта.

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Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

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