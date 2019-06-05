Лунін вразив неймовірними сейвами під час тренування збірної України

Голкіпер збірної України Андрій Лунін вразив своїми дивовижними сейвами під час тренування.

Андрій Лунін у своєму Instagram опублікував фрагменти тренування збірної України у рамках підготовки до матчу відбору Євро-2020 проти Сербії, який відбудеться 7 червня на Арені Львів.

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На відео воротар Реала продемонстрував свої вміння парирувати удари та вразив дивовижними сейвами.

У п'ятницю футболіст може зіграти проти свого нового одноклубника Луки Йовіча, який перейшов у "королівський клуб" з Айнтрахта.

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