Лунин: Я хотел бы остаться со сборной Украины U-20, но на меня рассчитывают в главной команде

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал свое возвращение в лагерь национальной команды.

"Успехи сборной Украины U-20 на ЧМ-2019? Много положительных эмоций. Наконец прошли 1/8 финала, но под силу пройти еще дальше. Буду болеть за ребят. Я переживал все эмоции, играл все матчи, хотелось бы остаться, довести дело по максимуму до конца. Но, если на меня рассчитывают в национальной сборной, то это большая честь, и нет никаких вопросов.

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Я не хочу прогнозировать, но сборной U-20 под силу выигрывать в каждом матче. Там никто не ставит заоблачных задач, стать чемпионами мира. Нужно двигаться от игры к игре, пока это срабатывало. Оцениваю шансы с колумбийцами 50 на 50.

После вчерашней игры не спал долго, был перелет, поэтому просто хочу хотя бы час поспать. Никакого разочарования нет, как можно в национальную сборную приезжать в плохом настроении? Это невозможно", – цитирует Лунина официальный сайт УАФ.

Напомним, подопечных Андрея Шевченко ожидают 2 матча отбора к Евро-2020 со сборными Сербии и Люксембурга. Поединки состоятся 7-го и 8 июня соответственно.

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