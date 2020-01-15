Лунин попал в заявку Овьедо на матч против одного из лидеров Сегунды – украинец узнал свой игровой номер

Новичок Овьедо Андрей Лунин отправится с командой на завтрашний матч 23 тура Сегунды против Альмерии.

Украинский вратарь попал в список 20 игроков, которые поедут на матч против одного из лидеров Сегунды, информирует официальный сайт Овьедо. За команду из Астурии Лунин будет выступать под 25 номером.

Лунин официально перешел в Овьедо

Напомним, что сегодня Лунин официально перешел в Овьедо. Арендное соглашение "синих" с мадридским Реалом рассчитано до 30 июня 2020 года. Игрок сборной Украины уже провел первую тренировку в новой команде.

Отметим, что Овьедо сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды. Завтрашний соперник команды Лунина, Альмерия, находится на втором месте.

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