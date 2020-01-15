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Лунин приступил к тренировкам с Овьедо

15 января 14:01 272 Читати українською
Лунин приступил к тренировкам с Овьедо
Андрей Лунин / Твиттер ФК Овьедо

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин впервые испытал газон своего нового клуба.

Украинский голкипер Андрей Лунин уже приступил к тренировкам со своей новой командой, сообщает официальная страница Овьедо в социальной сети Твиттер.

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Напомним, сегодня астурийский клуб объявил о трансфере 20-летнего футболиста – Андрей будет выступать за "синих" до 30 июня 2020 года. Ожидается, что украинец сможет дебютировать за свою новую команду уже завтра в матче против Альмерии, которая, к слову, также претендовала на нашего голкипера.

Отметим, что права на игрока сборной Украины принадлежат мадридскому Реалу. В первой части сезона Лунин защищал цвета Вальядолида, за который сыграл всего 2 матча в Кубке Испании.

Овьедо сейчас занимает 17 место в турнирной таблице Сегунды.

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