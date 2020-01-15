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Лунін потрапив у заявку Ов'єдо на матч проти одного з лідерів Сегунди – українець дізнався свій ігровий номер

15 січня 14:54 4043 Читать на русском
Лунін потрапив у заявку Ов'єдо на матч проти одного з лідерів Сегунди – українець дізнався свій ігровий номер
Андрій Лунін / ESPN

Новачок Ов'єдо Андрій Лунін вирушить з командою на завтрашній матч 23 туру Сегунди проти Альмерії.

Український воротар потрапив до списку 20 гравців, які поїдуть на матч проти одного з лідерів Сегунди, інформує офіційний сайт Ов'єдо. За команду з Астурії Лунін виступатиме під 25 номером.

Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо

Нагадаємо, що сьогодні Лунін офіційно перейшов в Ов'єдо. Орендна угода "синіх" з мадридським Реалом розрахована до 30 червня 2020 року. Гравець збірної України вже провів перше тренування у новій команді.

Зазначимо, що Ов'єдо наразі посідає 17 місце у турнірній таблиці Сегунди. Завтрашній суперник команди Луніна, Альмерія, перебуває на другому місці.

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Теги
Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Українці за кордоном Сегунда Альмерія Альмерія
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