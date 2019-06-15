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Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

21:24 366 Читати українською
Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

Украинский голкипер Андрей Лунин получил "золотую перчатку" юношеского чемпионата мира.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили
 
Ли Кан Ин 5’
5’ Ли Кан Ин
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгий Цитаишвили

По итогам юношеского чемпионата мира украинский голкипер Андрей Лунин был признан лучшим вратарем турнира. Футболист получил свою награду сразу после победного финала.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова в финале чемпионата мира победила сборную Южной Кореи и стала чемпионом мира-2019 U-20.

К слову, Андрей Лунин сыграл на турнире 6 матчей, в которых пропустил всего 4 гола и дважды оставил свои ворота сухими.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20

blog_ava
Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20
20:55
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Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Сборная Украины Андрей Лунин Андрей Лунин
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