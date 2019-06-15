Лунин – лучший голкипер юношеского чемпионата мира

Украинский голкипер Андрей Лунин получил "золотую перчатку" юношеского чемпионата мира.

По итогам юношеского чемпионата мира украинский голкипер Андрей Лунин был признан лучшим вратарем турнира. Футболист получил свою награду сразу после победного финала.

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – видео голов

Напомним, юношеская сборная Украины под руководством Александра Петракова в финале чемпионата мира победила сборную Южной Кореи и стала чемпионом мира-2019 U-20.

К слову, Андрей Лунин сыграл на турнире 6 матчей, в которых пропустил всего 4 гола и дважды оставил свои ворота сухими.

Украина U-20 в историческом финале ЧМ-2019 убедительно победила Южную Корею U-20