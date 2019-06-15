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Лунін потрапив до сотні номінантів на Golden Boy-2019

15 червня 23:10 851 Читать на русском
Лунін потрапив до сотні номінантів на Golden Boy-2019
Андрій Лунін / Фото УАФ

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін став одним з претендентів на нагороду для найкращого молодого гравця світу.

У списку поряд з нашим воротарем фігурують імена таких зірок, як Джейдон Санчо, Жоау Феліш та Маттейс Де ЛІгт.

Лунін – найкращий голкіпер юнацького чемпіонату світу

Всього названо 100 кандидатів, які поборються за звання найкращого гравця віком до 21 року. У попередньому сезоні переможцем номінації став центральний захисник Маттейс Де Лігт, який захищає кольори Аякса та збірної Нідерландів.

Де Лігт став володарем нагороди Golden Boy-2018

Нагадаємо, Лунін разом зі збірною України став переможцем чемпіонату світу U-20. Саме Андрія визнали найкращим голкіпером молодіжного мундіалю.

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Теги
Світ Андрій Лунін Андрій Лунін Збірна України Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Реал Мадрид Реал Мадрид Golden Boy
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