Італієць запросив на посаду тренера воротарів Луїса Ллопіса, інформує Marca.

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Для 56-річного фахівця це не перший прихід на Сантьяго Бернабеу. З 2015 по 2018 роки він працював у штабі Зінедіна Зідана та допоміг "вершковим" виграти три Ліги чемпіонів поспіль. Тепер Ллопіс стане безпосереднім тренером Луніна, Куртуа та інших воротарів мадридців.

Додамо, що Реал розпочне новий сезон 15 серпня матчем першого туру Прімери проти Алавеса.

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