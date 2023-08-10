Лунин и Куртуа во время тренировки / фото из открытых источников

Перед стартом сезона 2023/24 у мадридцев возникли неожиданные кадровые проблемы. Основной голкипер Реала Тибо Куртуа получил повреждение на тренировке.

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Как сообщает официальный сайт "сливочных", у бельгийского вратаря разрыв крестообразной связки. Восстановление от такой тяжелой травмы может занять от шести до девяти месяцев. Место первого номера Реала вероятно достанется Андрею Лунину.

Напомним, недавно сообщалось, что мадридцы были готовы отпустить украинского голкипера этим летом. Действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом завершается летом 2024 года. В прошлом сезоне он получил рекордное количество игрового времени, сыграв за мадридцев 12 матчей.

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