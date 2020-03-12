Лунин получил автомобиль от Овьедо

Голкипер Овьедо Андрей Лунин теперь сможет наслаждаться испанскими видами за рулем нового авто.

Андрей Лунин только зимой присоединился к Овьедо и своей игрой успел заслужить ценный подарок от Tartiere Auto, компании-партнера астурийцев.

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Кроме голкипера сборной Украины новенькими Volkswagen обзавелись еще 4 игрока испанского клуба.

Напомним, 21-летний вратарь защищает цвета Овьедо на правах аренды, контракт Андрея принадлежат мадридскому Реалу. В нынешнем сезоне Сегунды Лунин провел 9 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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