Лунин почти не получает игрового времени. 120 минут в провальном для "бланкос" матче Кубка Испании против Алькояно – скромное достижение украинского голкипера в сезоне 2020/21. Сложный пандемический календарь с ожесточенной борьбой на два фронта не оставляет Андрею шансов. Зизу делает тотальную ставку на Куртуа в Ла Лиге и ЛЧ, никаких ротаций или экспериментов на вратарской позиции. Конечно, в 22 нужно играть как можно чаще, поэтому уже летом воспитаннику Металлиста и Днепра придется выбирать между скамейкой запасных одного из крупнейших клубов планеты и регулярной практикой.

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Если раньше боссы мадридского гранда даже слушать не хотели о возможном трансфере, то сейчас ситуация немного изменилась, уверяет журналист AS Серхио Сантос. "Мадрид по-прежнему рассчитывает на Лунина, но клуб готов выслушать все предложения при одном условии – если украинец сам попросит отпустить его. Правда, речь идет только о вариантах с арендой. Реал не хочет продавать перспективного игрока, который остается ставкой на будущее. Пока "бланкос" не получали конкретных предложений", – отмечает Сантос в комментарии "Футбол 24".

К слову, ранее сообщалось, что целый ряд испанских клубов, в частности Бетис, Гранада и Эйбар, стремятся подписать Лунина на правах аренды. Сейчас Андрей находится в лагере сборной Украины и готовится к матчу с финнами.

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