ЧМ-2019 U-20: Украина расписала результативную ничью с Нигерией, выиграв группу D

Сборная Украины U-20 в непростом матче 3-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира удержала важную ничью с Нигерией.

Украина уже прошла в плей-офф молодежного чемпионата мира, поэтому Александр Петраков обратился к масштабной ротации – задняя линия претерпела минимальные изменения, а вот все основные футболисты центра и нападения сидели на скамейке. Существенного ухудшения в игре сборной Украины от этого решения не произошло, хотя и моментов возникало мало. Распиаренная Нигерия, однако, выглядела не лучше, сбиваясь на фланговые атаки с подачами в штрафную. Никаких проблем наша оборона на старте встречи не претерпела, а в целом матч проходил очень скучно: первый удар по воротам состоялся аж на 24-й минуте и был заблокированным – это Сафронов стрелял с отскока после лонгбола.

На 26-й минуте Бондарь метров с 35-ти нанёс второй выстрел по воротам, однако мяч пролетел в метре от правого угла. Нигерийцы ответили неплохим выпадом с несколькими заблокированными ударами, но на 30-й минуте Украина наказала соперника за банальность: Кащук накрутил защитника на правом фланге и навесил на дальнюю штангу, а Сикан замкнул головой в ближний угол – 0:1! На 34-й Даниил мог и ассист на себя записать, сбросив подачу на Снурницина, однако тот на левом краю штрафной не смог обработать сферу и пробить.

После этого игра выровнялась. До последних минут первого тайма болельщики на трибунах могли наблюдать лишь фланговые передачи "суперорлов" и раскатывания мяча в исполнении "сине-жёлтых". Ничего не предвещало остроты – и тем более неожиданным стало пенальти в ворота сборной Украины на 45-й минуте. Тиджани зацепился за мяч пился заблокированного удара, после чего Сафронов по инерции влетел в него. Мухаммед упал, арбитр показал на "точку", однако мощный удар нападающего в правый нижний угол в блестящем прыжке парировал Лунин!

Старт второго тайма оказался для Украины откровенно провальным. Нигерия пошла вперёд большими силами, прижала нас к воротам и начала бить. На 48-й минуте нам откровенно повезло после выстрела Утина с левого края, который парировал Лунин, однако ещё один удар всё того же Утина прошёл из-за пределов штрафной – под него бросился Попов. К сожалению для нас, мяч попал Денису в руку; арбитр пересмотрел повтор, назначил пенальти, а Тиджани его реализовал – 1:1. Нигерийцы продолжили держать инициативу, но качество моментов у "суперорлов" начало падать. Лучший из них произошел на 58-й, когда Эффиом метров с 13-ти пробил в падении через себя, однако получилось слабо и точно в руки Лунину.

Постепенно Украина стала выравнивать ход встречи. Уже на 61-й минуте "сине-желтые" провели неплохую атаку, в которой Чех вырезал передачу с левого фланга на правый край штрафной, куда влетал Кащук, однако Алексей не успел к мячу. На 66-й же он мог забить дальним ударом под перекладину, однако хавбеку не удалось закрутить сферу в угол – голкипер Оремаде словил её (хотя только и со второй попытки). Постепенно разбегался Булеца, который заменил Сикана в перерыве, хотя моментов в его исполнении не возникало – только несколько прорывов по флангу. Петраков понимал переломность момента, поэтому на 72-й минуте добавил к атаке Супрягу.

Тем не менее, именно в это время Украина могла пропустить – причём шедеврально. На 77-й минуте Маканджула с углового закрутил мяч прямо в наши ворота, но Лунин сумел достать его из-под перекладины. Нигерийцы прижали нашу сборную, однако их подводила спешка: "суперорлы" старались каждую атаку завершить хоть каким-либо ударом – так, на 78-й Окон после отскока без подготовки запустил мяч метров с 25-ти в небо. Аналогично на 82-й с дистанции выстрелил Утин. Постепенно атаки "зелёно-белых" завершились, а "сине-жёлтые", организовав несколько контрвыпадов, спокойно довели матч до ничьи.

Таким образом, сборная Украины набрала семь очков, выиграв группу D, в то время как нигерийцы с четырьмя зачётными баллами завершили групповой этап на третьем месте. Подопечные Александра Петракова 3 июня на стадионе в Тыхе в 1/8 финала сыграют против третьей команды групп B, E или F.