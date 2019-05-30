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Нигерия U-20 – Украина U-20 – видео голов и отраженного пенальти Луниным

22:46 273 Читати українською
Нигерия U-20 – Украина U-20 – видео голов и отраженного пенальти Луниным
Нигерия U-20 – Украина U-20 – видео голов и обзор матча

Сборная Украины U-20 встречается сборной Нигерии в третьем туре группового турнира Чемпионата мира U-20 со счетом 1:1. Смотрите видео голов и обзор матча Украина U-20 – Нигерия U-20.

51’ Мухаммед Тиджани
 
Даниил Сикан 30’
30’ Даниил Сикан
51’ Мухаммед Тиджани

Матч третьего тура чемпионата мира U-20 Нигерия – Украина начался в 21:30 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале UA:первый, текстовую онлайн-трансляциюпроведёт "Футбол 24".

Нигерия U-20 – Украина U-20: онлайн-трансляция заключительного матча группового этапа

Украинцы вышли вперед на 30-й минуте, после гола Даниила Сикана, который на дальней стойке откликнулся на подачу Кащука и отправил мяч в ворота. В конце первого тайма нигерийцы получили право на пенальти, но Андрей Лунин отразил удар Мухаммеда Тиджани. Сразу после перерыва в ворота Украины арбитр снова назначил 11-метровый – на этот раз Тиджани не промазал.

Видео гола Сикана:

Видео отраженного пенальти Луниным:

Видео гола Тиджани:

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