Семейство Луниных уже мечтает о футбольной карьере своего отпрыска.

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин похвастался милым фото на своей странице в социальной сети Instagram.

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На фотографии голкипер изображен вместе со своим сыном на стадионе Сантьяго Бернабеу. Лунин-младший непосредственно тестирует качество травяного покрытия, ползая по газону.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за Реал 11 матчей (6 – в Ла Лиге, 1 – в Кубке Испании, 2 – в Лиге чемпионов и 2 – на клубном чемпионате мира), в которых пропустил 9 голов (в 4 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт со "сливочными" действует до 30 июня 2024 года.

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