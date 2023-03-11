Реал разрывается на трех фронтах – чемпионат, Кубок Испании и Лига чемпионов. Не способствуют мадридцам и травмы: Менди в лазарете от января, Алаба уже две недели, а Бензема стабильно туда возвращается на 1-2 матча. Карло Анчелотти на дуэль против Эспаньола был довольно ограничен в выборе состава.

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Нынешний соперник не должен стать угрозой для "бланкос", но случилось не так, как предполагалось. Гости уже на 8-й минуте вышли вперед. Камавинга на левом фланге проиграл борьбу Рубену Санчесу, который прострелил на Хоселу. Третий самый лучший бомбардир Примеры расстрелял Куртуа! Но каталонцы радовались недолго. На экваторе тайма в штрафной чудеса дриблинга продемонстрировал Винисиус и четко пробил в дальний угол. 1:1.

Мадридцы продолжили беспрекословно давить на визаве, хоть и без сверхострых моментов. Но класс сказался. На 39 минуте Милитао оказался "самым высоким" в штрафной и результативно замкнул передачу Чуамени. Без шансов для кипера. Всего в первом тайме Реал владел мячом 80% времени, соперник – всего 20%.

После перерыва Эспаньол сумел выровнять ситуацию, но без особой остроты. Несмотря на шаткий счет, эконом-режим включил и Реал. Наверное, мысленно уже был в Лиге чемпионов. Лучший момент снова создал Винисиус, который на 75-й минуте должен был оформлять дубль. Мяч после прямого удара со штрафного от бразильца попал в поперечину, кипер был полностью отыгран.

Эспаньол решился на финальное нашествие. Результата это не дало. Вместо этого эффектную точку поставил Асенсио после паса Начо. 3:1! Реал закрепился на второй строчке Примеры, набрав 56 зачетных баллов (отставание от Барселоны составляет 8 пунктов). Эспаньол остался 13-м, но до конца тура рискует скатиться в зону вылета.

Впереди у команды Андрея Лунина ответственный ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится на Сантьяго Бернабеу уже 15 марта. Первая дуэль завершилась яркой победой мадридцев со счётом 5:2.

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