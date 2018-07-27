toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ИСМАИЛИ ДИНАМО КИЕВ

Лунин подарил футболку Реала своему тренеру из Днепра

20:35 29 Читати українською
Лунин подарил футболку Реала своему тренеру из Днепра
Андрей Лунин / ФК Реал Мадрид

Голкипер Реала Андрей Лунин подарил футболку со своей подписью тренеру Днепра Валерию Городову.

Андрей Лунин трогательно поблагодарил своего тренера Валерия Городова, с которым работал в Днепре. Об этом сообщила жена наставника Ирина Городова в своем Фейсбук.

Реал представил Лунина: "Он уже показал, почему станет великим вратарем"

Вратарь подарил футболку Реала со своей фамилией и подписал ее.

"С благодарностью, моему тренеру Валерию Васильевичу Городову от Андрея Лунина", – написал Лунин на футболке.

Украинец перешел в Реал из Зари этим летом. Немецкий портал Transfermarkt оценивает переход в 8,5 млн евро.

Навас и Касилья не хотят покидать Реал – проблема для Лунина, которого видят в первой команде

Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
45
мин
Сумы
16:30
Зирка
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук