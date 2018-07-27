Лунин подарил футболку Реала своему тренеру из Днепра

Голкипер Реала Андрей Лунин подарил футболку со своей подписью тренеру Днепра Валерию Городову.

Андрей Лунин трогательно поблагодарил своего тренера Валерия Городова, с которым работал в Днепре. Об этом сообщила жена наставника Ирина Городова в своем Фейсбук.

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Вратарь подарил футболку Реала со своей фамилией и подписал ее.

"С благодарностью, моему тренеру Валерию Васильевичу Городову от Андрея Лунина", – написал Лунин на футболке.

Украинец перешел в Реал из Зари этим летом. Немецкий портал Transfermarkt оценивает переход в 8,5 млн евро.

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