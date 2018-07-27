Лунін подарував футболку Реала своєму тренеру з Дніпра

Голкіпер Реала Андрій Лунін подарував футболку зі своїм підписом тренеру Дніпра Валерію Городову.

Андрій Лунін зворушливо подякував своєму тренеру Валерію Городову, з яким працював у Дніпрі. Про це повідомила дружина наставника Ірина Городова у своєму Фейсбук.

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Воротар подарував футболку Реала зі своїм прізвищем та підписав її.

"З подякою, моєму тренеру Валерію Васильовичу Городову від Андрія Луніна", – написав Лунін на футболці.

Українець перейшов у Реал з Зорі цього літа. Німецький портал Transfermarkt оцінює перехід у 8,5 млн євро.

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