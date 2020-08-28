"Соскучились все друг за другом. Долго ждали этот сбор, всех подкосила эта ситуация. Главное, что собрались. Когда-то я приезжал в первый раз, каждый раз кто-то приезжает в первый раз.

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Хороший коллектив, никаких проблем. Работаем в обычном режиме. Стабильно играл, так что сейчас я в лучшем физическом и психологическом состоянии. Играть – это совсем другое, чем иногда выходить.

Лига наций – правильный турнир. Намного приятнее играть официальные матчи, а не товарищеские. Есть соревновательная изюминка. От твоих выступлений зависит, с какими соперниками будешь играть. Здорово выступили в прошлом году – пожалуйста, будем наслаждаться и готовиться к топам", – цитирует слова Лунина пресс-служба УАФ.

Напомним, ближайший поединок Украина – Швейцария в рамках Лиги наций состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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