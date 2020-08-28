"Скучили всі один за одним. Довго чекали на цей збір, всіх сильно підкосила ця ситуація. Головне, що всі зібралися. Колись я приїжджав вперше, тепер кожного разу хтось приїжджає вперше.

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Хороший колектив, ніяких проблем. Працюємо у звичайному режимі. Стабільно грав, так що зараз я в найкращому фізичному і психологічному стані. Грати – це зовсім інше, ніж іноді виходити.

Ліга націй – правильний турнір. Набагато приємніше грати офіційні матчі, ніж товариські. Від твоїх виступів залежить, з якими суперниками будеш грати. Здорово виступили торік – будь ласка, будемо насолоджуватися і готуватися до топів", – цитує слова Луніна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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