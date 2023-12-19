Куртуа покинул расположение сборной в июне 2023 года после матча с Австрией и перед игрой с Эстонией после того как Ромелу Лукаку, а не он получил капитанскую повязку в отсутствие основного капитана "красных дьяволов" Кевина де Брюйне. 31-летний вратарь Реала пожаловался на неуважение со стороны главного тренера Доменико Тедеско.

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"В течение той недели, о которой идет речь, я присутствовал в Тюбизе с понедельника как единственный из трех капитанов – де Брюйне был травмирован, а Лукаку еще не приехал после финала ЛЧ. Однако тренер национальной сборной ни разу со мной не разговаривал. Точнее, за минуту до начала тренировки он спросил, как у меня дела в Мадриде. На этом всё. Уже тогда я почувствовал: что-то здесь не так. Знаете, здесь, в Мадриде, я чувствую, что меня уважают все в клубе. Я действительно не испытываю этого в сборной. На той неделе я наблюдал, что же произойдет.

В субботу перед матчем с Австрией Тедеско позвал нас с Лукаку. Когда он сказал, что во вторник Ромелу будет капитаном сборной Австрии, а я надену повязку в игре против сборной Эстонии, что-то внутри меня щелкнуло. Я больше не чувствовал признательности со стороны Федерации и тренера, поэтому вышел из себя. Я отыграл тот международный матч против Австрии так хорошо, как мог, но после свистка подошел к тренеру и сказал, что возникла проблема".

После этого матча между Куртуа, Тедеско и представителем Федерации футбола Фрэнком Веркаутереном состоялся разговор.

"Они оба объяснили мне, что Ромелу получил капитанскую повязку из-за поражения в финале ЛЧ. Тедеско нашёл семь разных причин, по которым отдал повязку Лукаку. Каждая из версий отличалась от предыдущей: в одной он принял решение в четверг, в другой - в пятницу, и так далее. Для меня матч с Австрией был особенным, 102-м за сборную, и я хотел отметить прошедший юбилей. Я разговаривал с Веркаутереном до половины пятого той ночи: о национальной сборной, о том, что происходит в моем клубе, о системе, обо всем. Но Тедеско ушел через 15-20 минут – ему надоело меня слушать. Тренер не предпринял никаких усилий, чтобы найти решение, а просто сказал, что расскажет все прессе. Он хотел оказать на меня давление, чтобы я не покидал расположение сборной, и угрожал мне. Это было ужасно, ведь наш разговор был частным. Так и рушится доверие между тренером и игроком.

После матча с Австрией я также сказал Тедеско, что морально истощен. Он ответил мне, что ему всё равно, как я себя чувствую. С точки зрения такта он совершил ошибку по отношению ко мне", – цитирует Куртуа Sporza.

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