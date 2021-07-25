Лунин не спас Реал от поражения в спарринге с командой Джеррарда
Реал и Рейнджерс встретились в рамках подготовки к новому сезону. Читайте отчет матча на Футбол 24.
Товарищеский матч
Рейнджерс – Реал – 2:1
Голы: Сакала, 55, Иттен, 77 – Родриго, 8
Удаление: Начо, 76 (Р)
Реал больше не будет подписывать новичков этим летом
Подопечные Анчелотти бодро начали поединок и даже сумели открыть счет благодаря точному удару Родриго.
Пропущенный гол заставил шотландцев полностью забрать инициативу. Если в первом тайме мадридцев спасали проблемы соперника с точностью и сейвы Андрея Лунина, то после перерыва игроки Рейнджерс все же дожали королевский клуб и сумели вырвать победу.
Украинский голкипер вышел в стартовом составе Реала и провел на поле весь матч, но, к сожалению, не сумел удержать ворота "сухими", пропустив два мяча.
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