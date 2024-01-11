"Полуфинальный матч Суперкубка Испании стал крестом для резервиста Тибо Куртуа, Кепы Аррисабалаги. В его пассив можно записать полтора гола Атлетико: второй и третий мячи Атлетико – на его совести. Это – перебор как для самого дорогого вратаря в истории. Кепа не смог устранить кровотечение из-за серьезной травмы Куртуа: он стал, скорее, пластырем, чем жгутом.

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Статистика также на стороне Андрея Лунина. Хотя по воротам обоих голкиперов наносят в среднем одинаковое количество ударов, украинец отбивает 80% мячей, тогда как баск – 73%. На выходах Лунин играет еще более уверенно – 0,72 успешных выходов против 0,28 у Кепы. Отдельно стоит отметить пропущенные голы со второго этажа: в этом компоненте игры Андре гораздо надёжнее", – отметил журналист AS Карлос Форханес.

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